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Северный флот провел учения по спасению корабля, потерявшего ход

В учениях были задействованы многофункциональный катер "Спасатель Кононенко", спасательный буксир СБ-523 и одна из подводных лодок, выполнявшая роль условно аварийного корабля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Северный флот провел в Кольском заливе учения по спасению корабля, потерявшего ход в зоне интенсивного судоходства. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы флота.

"Силы поисково-спасательного обеспечения совместно с кораблями Кольской флотилии разнородных сил провели плановое учение по оказанию помощи кораблю, потерявшему ход в зоне интенсивного судоходства", - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы спасательный буксир СБ-523, многофункциональный катер "Спасатель Кононенко" и пожарный катер ПЖК-1578, а также одна из подводных лодок, выполнявшая роль условно аварийного корабля. Была проведена проверка готовности дежурных сил поисково-спасательного обеспечения к оказанию помощи в ближней морской зоне.

По завершении выполнения поставленных задач все участники учений прибыли в пункты постоянного базирования.

Учениями руководил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин из регионального центра управления обороной. Он отметил высокую слаженность совместных действий всех участников.

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