Шойгу посчитал необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посчитал необоснованными высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом оборонном бюджете.

"Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, - отметил глава оборонного ведомства в интервью изданию "Московский комсомолец", - а конкретные и насущные вопросы и дела". По его мнению, просто говорить "расходы на оборону избыточны" является следованием давно прошедшей моде.

Шойгу также привел в качестве примера произведение Михаила Жванецкого. "Дословно я его не вспомню, - рассказал министр. - Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть". Он добавил, что стенания на тему, что в России раздутый оборонный бюджет, построены на очень схожей логике.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что надо бояться маленьких доходов, а не больших расходов. По его мнению, именно над этим надо работать экономистам.

Ранее Алексей Кудрин неоднократно призывал сокращать оборонные расходы и переходить к адресной социальной поддержке населения. В частности, он заявлял, что расходы бюджета РФ на оборону неизбежно будут сокращены в течение двух-трех лет при сохранении текущей экономической ситуации.