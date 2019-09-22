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Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр-2019"

Как сообщили в Минобороны РФ, экипажей внутри машин не было

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве.

Там добавили, что "десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет".

В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.

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