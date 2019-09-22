Военные Румынии, США и Украины выполнят наблюдательный полет над территорией России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Румынские, американские и украинские военные в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полет над территорией России, а специалисты из РФ - над территорией Словении. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении. Полет будет выполняться в период с 23 по 27 сентября с аэродрома открытого неба Любляна, его максимальная дальность составит 500 километров. Кроме этого, по данным Национального центра по уменьшению ядерной опасности, в период с 23 по 27 сентября в рамках реализации того же договора совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - говорится в публикации.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств.

Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.