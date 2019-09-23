Минобороны внедряет новую программу подготовки военных на суше, в воде и в воздухе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России проводит экспериментальную программу доподготовки офицеров, которая позволит военнослужащим получить специальные знания для правильных действий на суше, в воде, огне и в воздухе. Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"Впервые экспериментальная программа доподготовки офицеров ВС РФ проходит последовательную апробацию на более 15 различных военных полигонах... Конкурсанты готовятся к отработке специальных и поисковых действий, ведению боя в окружении с превосходящими силами противника, спасению пассажиров и экипажей воздушных судов, действиям в горах и в пещерах, освобождению заложников, беспарашютному десантированию с вертолетов, действиям в прибрежной полосе и прочее", - отметили в Минобороны РФ.

Для апробации новой методики подготовки был проведен конкурсный отбор офицеров. Из 4,5 тыс. военнослужащих по специальной методике были отобраны только 60 участников. В результате дальнейших испытаний из них была отобрана группа специального назначения из 30 человек.

"Сформированному подразделению предстоит пройти очередной этап подготовки с выполнением специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке в различных физико-географических условиях, проходя через четыре "стихии": сушу, воду, огонь и воздух", - рассказали в военном ведомстве.

После завершения эксперимента будут подготовлены рекомендации для воинских частей и формирований по внедрению новых элементов в программу боевой подготовки для того, чтобы военнослужащие могли профессионально действовать в различных географических и климатических условиях.