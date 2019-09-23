Россия передала Хорватии партию отремонтированных Ми-171Ш

ЗАГРЕБ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") отремонтировал 10 хорватских военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и передал технику заказчику. Торжественная церемония состоялась в понедельник на военном аэродроме Плесо недалеко от Загреба.

"В Хорватии в 1991 году был всего один вертолет Ми-8, а теперь их 24 (10 из них Ми-171Ш - прим. ТАСС)", - отметил заместитель председателя правительства, министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, добавив, что в рамках проведенных работ были отремонтированы все системы вертолетов и обновлены механизмы.

Со своей стороны присутствовавший на церемонии передачи посол РФ в Хорватии Анвар Азимов подчеркнул, что "все было произведено в срок". "Мы реалисты и прекрасно понимаем задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Хорватии как членом НАТО, - обратил он внимание. - В нашем сотрудничестве с республикой в сфере ВТС нет никакой политики, только желание быть полезными в интересах укрепления обороноспособности дружественной нам страны".

В надежности техники и качестве ремонта присутствующие смогли убедиться лично, совершив непродолжительный полет. "Все работает просто отлично", - отметил после посадки Крстичевич. "Даже лучше, чем на самолете", - заметил в свою очередь Азимов.

В мероприятии также приняли участие начальник Генерального штаба вооруженных сил республики Мирко Шундов, главнокомандующий национальными военно-воздушными силами Мато Микич и заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

Качественный ремонт

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, российская сторона обеспечила качественный и соответствующий регламенту ремонт десяти хорватских военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш.

"Это было мудрое решение [хорватской стороны обратиться к России], потому что те, кто должен был заниматься ремонтом, тот его и осуществлял, - обратил внимание Чечиков. - Участвовал и МВЗ им. М. Л. Миля, и 810 Авиаремонтный завод, мы привлекали и других соисполнителей". "То качество, которое должно было быть, мы уверенно обеспечили", - подчеркнул замглавы холдинга.

По словам Игоря Чечикова, "этот проект очень важный, поскольку это первый ремонт данного типа вертолета, ремонт выездной, а когда работы выездные, то только путем сбалансированности и синхронности деятельности партнеров можно достичь желаемого результата".

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель "Вертолетов России" констатировал, что "для сферы военно-технического сотрудничества [между Хорватией и РФ] это хороший проект". "Для нас это показатель того, что вертолеты еще будут эксплуатироваться, что они востребованы, надежны", - заметил Чечиков. "Также является важным, что мы провели ремонт совместно с хорватскими коллегами", - добавил он.

По мнению собеседника, вопрос по возможным дальнейшим закупкам вертолетов из России "скорее лежит в политической плоскости". "Если говорить о технике и коммерческой стороне эксплуатации, то, конечно, им [Ми-171Ш] равных нет, как по стоимости, эффективности, так и по надежности, - отметил Чечиков. - Но у нас не всегда решения принимают на основе каких-то разумных аргументов, иногда тут могут политические аспекты превалировать. Будут ли покупать, это вопрос к политикам".

Ми-171Г в Хорватии

Поставка первых из 10 Ми-171Ш, приобретенных Хорватией в счет клиринговой задолженности бывшего СССР перед Югославией, была осуществлена в 2007 году. Тендер на проведение капремонта хорватской вертолетной техники российский холдинг выиграл в 2016 году.