Модернизация дока 35-го судоремонтного завода в Мурманске идет по графику

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Модернизация дока на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Мурманске, которая проводится для второго докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", идет по графику без отставаний. Об этом журналистам сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Проблемы с ремонтом и модернизацией единственного авианосца в составе ВМФ России возникли после того, как в октябре 2018 года затонул при выходе корабля после докования плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода. Для проведения второго докования авианосца "Адмирал Кузнецов" было принято решение провести модернизацию дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.

"На сегодняшний день вся работа идет в графике, техническое продвижение составляет на сегодня около 38%. Это то, что соответствует графику и зафиксировано в первоначальных документах. Работы на 35-м заводе развернуты, около 15 единиц техники постоянно работают по разборке существующих и началу формирования (новых) гидротехнических сооружений. У нас опасений, что мы не сможем уложиться в график по докованию, нет", - сказал Рахманов.

Он не стал озвучивать сроки завершения модернизации СРЗ и даты постановки туда на докование "Адмирала Кузнецова", уточнив только, что все графики согласованы с Минобороны.

"Докование "Кузнецова" будет осуществлено по графику, который согласуется с Министерством обороны. Я не вижу смысла называть эти даты", - подчеркнул Рахманов.

ОСК и Минобороны РФ подписали контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" в апреле 2018 года. Занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщал, что ремонтные работы на авианосце начались в мае того же года, а в 2021 года флот надеется получить обновленный корабль обратно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что доля уже выполненных работ по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" составляет 25%. Работы предполагалось завершить до конца 2020 года.