Участвовавшие в учениях "Центр-2019" С-300, С-400 и МиГ-31 вернулись на боевое дежурство

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и экипажи истребителей МиГ-31БМ Центрального военного округа, выполнившие боевые стрельбы в рамках учений "Центр-2019" на полигоне в Астраханской области, вернулись в места постоянной дислокации в Поволжье, Сибири и на Урале, говорится в сообщении пресс-службы округа во вторник.

"Боевые расчеты ЗРС С-300 и С-400 после проведения регламентных работ на технике отработали задачи маскировки позиций и приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в охраняемых районах Восточной Сибири, а также в Саратовской области", - говорится в сообщении.

Летный состав сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, дислоцированных в Прикамье, "также приступили к выполнению спектра задач по охране воздушного пространства районах ответственности", уточнили в округе.

Расчеты ЗРС С-300 и С-400 в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника. Налет имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас", "Фаворит" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.

К участию в учениях привлекались органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, а также для отработки совместных действий - воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.