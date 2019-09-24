Минобороны опровергло заявления Эстонии о нарушении ее воздушной границы самолетом ВКС РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российское Министерство обороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства истребителем-бомбардировщиком Су-34 Воздушно-космических сил РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник.

В ведомстве отметили, что 23 сентября самолет ВКС РФ выполнил плановый перелет по заранее согласованному маршруту в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Экипаж российского самолета, сообщили в министерстве, постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.

"Полет российского самолета осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что никаких претензий к полету российского самолета в понедельник не предъявлялось. "Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", - добавили в министерстве.

В Минобороны ранее неоднократно подчеркивали, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Версия эстонской стороны

Как сообщил ранее посол России в Эстонии Александр Петров, во вторник его вызвали в МИД республики, где вручили ноты в связи с якобы имевшим место нарушением российским Су-34 воздушного пространства страны.

Генштаб Сил самообороны Эстонии утверждает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 вечером 23 сентября менее минуты находился в воздушном пространстве балтийской республики. При этом, заявляет эстонская сторона, у самолета был выключен транспондер, полетный план предоставлен не был, также самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В новость были внесены изменения (13:54 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.