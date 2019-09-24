Появилось видео первого пуска крылатой ракеты "Уран" с корабля "Смерч"

Минобороны РФ на своем официальном канале в YouTube опубликовало видео первого запуска крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч" в Японском море.

Как отметили в военном ведомстве, ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 км в установленное время. Для выполнения задания привлекли 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее "Смерч" провел в заливе Петра Великого стрельбы новой корабельной универсальной 76-миллиметровой автоматической пушкой АК-176МА и модернизированной 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установкой АК-630.