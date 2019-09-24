Северный флот проложил новые маршруты между островами архипелага Земля Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Корабли и суда обеспечения арктической группировки Северного флота прошли новыми маршрутами между островами архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота в распространенном пресс-релизе.

"Отряд во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", на котором находится походный штаб группировки, прошел внутренними проливами архипелага от самого южного острова Нортбрук до острова Земля Александры на северо-западе", - сообщает пресс-служба.

Корабли прошли мимо островов Гукера, Скотт Келли, Артура и Земля Георга, провели наблюдения за изменением ледников. В настоящее время группировка действует в районе острова Земля Александры, на котором дислоцирована военная база "Арктический трилистник" и несут вахту военнослужащие тактической группы Северного флота.

Ранее боевые корабли арктической группировки флота отработали отражение средств воздушного нападения условного противника и провели стрельбы зенитными ракетными комплексами "Кинжал", артиллерийскими установками АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерией.