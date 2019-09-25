Эксперт: бросковые испытания ракеты "Оникс-М" с дальностью 800 км уже проведены

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Крылатая ракета морского базирования "Оникс-М" с увеличенной до 800 км дальностью стрельбы прошла бросковые испытания, перед принятием на вооружение необходимо провести летные испытания на заявленную дальность. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Насколько я знаю, бросковые испытания уже прошли, нужна серия реальных пусков, чтобы подтвердить характеристики, и после этого уже будет приниматься решение о постановке на вооружение", - сказал Мураховский, отвечая на вопрос о сроках появления новой ракеты на флоте.

Собеседник ТАСС рассказал о возможностях флота с новой ракетой. "Если посмотреть нормативные документы и практику использования некоторыми странами авианосцев, корабельных ударных групп, амфибийно-десантных групп, то можно понять, что дальность свыше уже 600-700 км позволяет наносить удары, вообще не входя в зону даже некоторых средств разведки противника, не говоря уже о средствах поражения", - подчеркнул эксперт.

По словам Мураховского, дальность увеличена за счет нового состава топлива, а также более легкой и компактной бортовой радиоэлектроники ракеты. Все штатные носители прежней версии "Оникса" смогут вести стрельбу и новой ракетой, так как ее габариты не изменились.

Ранее в среду источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с увеличенной дальностью стрельбы и повышенной точностью поражения морских и наземных целей. "На базе стоящей на вооружении крылатой ракеты "Оникс" разработан новый вариант - "Оникс-М", получивший максимальную дальность поражения 800 км", - сообщил источник агентства.

Другой источник в оборонной отрасли рассказал ТАСС, что летно-конструкторские испытания новейшей версии "Оникса" должны были начаться в первой декаде сентября в акватории Баренцева моря на морском полигоне Северного флота, однако пуски были отложены "из-за необходимости дополнительных проверок опытных образцов изделия". По его словам, летные испытания "Оникса-М" начнутся в ближайшие один-два месяца.

Крылатый "Оникс"

Ранее в НПО машиностроения сообщали о планах улучшить характеристики "Оникса", не уточняя, о каких конкретно параметрах идет речь. "Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет "Оникс" для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса", - сказал 13 сентября ТАСС представитель компании.

По данным производителя, предельная дальность стрельбы "Ониксом" в экспортном варианте (ракета "Яхонт") на сегодняшний день составляет 300 км. Максимальная скорость ракеты составляет 2,5 скоростей звука на большой высоте, масса обычной боевой части - 250 кг.

Разработка противокорабельного комплекса П-800 с ракетой "Оникс" началась в 1982 году, на вооружение он был принят в 2002 году. Комплексом вооружаются надводные корабли и подлодки, например эти ракеты несет на борту головная многоцелевая субмарина проекта 885 "Северодвинск".