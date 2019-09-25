Чемпионат военнослужащих СНГ по горному троеборью стартовал в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Содружества Независимых государств (СНГ) по горному троеборью открылся 25 сентября в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), четверо военнослужащих округа входят в российскую сборную.

"В состязаниях, которые проходят в центре горной подготовки и выживания в поселке Терскол, принимают участие команды Вооруженных сил Казахстана, России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

В состав российской сборной вошли пять специалистов по горной подготовке: четыре военнослужащих Центрального и один Южного военных округов.

Участники соревнований будут состязаться в скалолазании в индивидуальном зачете и в связках, преодолении горной полосы препятствий, а также совершении марш-броска с выполнением огневых упражнений из автоматического оружия. Чемпионат завершится 27 сентября.