Арктическая группировка Севфлота провела самый северный в мире хоккейный матч

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие арктической группировки Северного флота в рамках завершающего этапа арктического похода провели самый северный в мире матч по хоккею. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"Личный состав арктической группировки Северного флота завершил выполнение поставленных задач на острове Земля Александры хоккейным матчем", - сообщает пресс-служба.

Товарищеский хоккейный матч на острове прошел между командами Кольской флотилии разнородных сил. На льду одного из озер мыса Мэри-Хармсуорт западной части острова была подготовлена хоккейная площадка: установлены ворота и леерное ограждение, нанесена разметка.

В матче приняли участие по три хоккеиста от действующего чемпиона Северной военной хоккейной лиги - команды "Альбатрос" и команды "Шквал" соединения противолодочных кораблей. Болельщиками стали морские пехотинцы, члены экипажа БПК "Вице-адмирал Кулаков" и офицеры походного штаба группировки. Часть военнослужащих была выставлена в дозор, предупреждающий о появлении белых медведей.

В силу малочисленности команд игра проходила без вратарей. Первую шайбу в товарищеской встрече забил капитан "Альбатроса" командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев. Голами в ворота соперников отметился каждый из игроков. Состоявшийся символический хоккейный матч североморцев на Земле Франца-Иосифа закончился со счетом 5:5 и стал первым в новом игровом сезоне, который традиционно начинается осенью.

Арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" в среду завершила выполнение задач в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Североморцы провели ряд военно-практических исследований на архипелаге, а также серию учений по противовоздушной и противолодочной обороне, выполнили стрельбы по воздушным, морским и береговым целям артиллерией и зенитным ракетным оружием, отработали бомбометание по условной подводной лодке противника. В настоящее время боевые корабли и суда обеспечения группировки приступили к переходу в главную базу Северного флота Североморск.