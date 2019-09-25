В Самаре откроют памятник ведущему конструктору первой в мире межконтинентальной ракеты

ТАСС, 25 сентября. Памятник ведущему конструктору первых в мире стратегических ракет средней дальности Р-5М и межконтинентальной дальности Р-7А Дмитрию Козлову будет открыт в Самаре 1 октября, в день столетия конструктора. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"В Самаре к 100-летию со дня рождения откроют памятник дважды Герою Социалистического Труда, генеральному конструктору ракетно-космических систем Дмитрию Козлову. Торжественная церемония открытия памятника состоится в день рождения конструктора, 1 октября, на площади имени Козлова рядом с музейно-выставочным комплексом "Самара космическая", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, в церемонии открытия памятника примут участие представители правительства Самарской области и мэрии города, руководители самарского гарнизона, сотрудники и ветераны ракетно-космического центра "Прогресс".

"Дмитрий Ильич Козлов был ведущим конструктором первых в мире стратегических ракет средней дальности Р-5М и межконтинентальной дальности Р-7А. Причем "Семерка" стала основой для создания семейства самых надежных в мире космических ракет "Восток", "Восход", "Молния" и "Союз". Могу уверенно сказать, что созданные в конструкторском бюро Дмитрия Козлова космические аппараты видовой разведки отодвинули опасность начала третьей мировой войны", - цитирует пресс-служба самарского военного краеведа, полковника в отставке Андрея Бондаренко.

Дмитрий Козлов (1919 - 2009) с 1974 года был начальником и главным, а затем генеральным конструктором Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ), с 1996 года возглавлял "ЦСКБ-Прогресс". Дважды был удостоен звания Героя Социалистического труда.