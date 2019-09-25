Источник: учения "москитного флота" Украины не вызывают оперативного интереса у ЧФ России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Начавшиеся во вторник учения ВМС Вооруженных сил Украины не представляют оперативного интереса для Черноморского флота (ЧФ) России из-за маломерности участвующих в них сил. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах Крыма.

"В учениях участвуют малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВСУ, они проходят преимущественно в территориальных водах Украины и не представляют оперативного интереса для российского Черноморского флота", - сказал он.

По данным сайта Минобороны Украины, во вторник "группа кораблей, катеров и судов обеспечения ВМС ВСУ покинула причальную стенку в Одессе и вышла в море для выполнения начальных боевых задач". Экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые стрельбы по морским и наземным целям. Про действия других заявленных кораблей в сообщении оборонного ведомства Украины ничего не говорится.

Украинские бронированные артиллерийские катера проекта 58150 "Гюрза" относятся к классу речных. Они могут также действовать в прибрежной морской зоне. Формально в боевом составе ВМС ВСУ находится шесть катеров этого проекта, два из них в настоящее время удерживаются Россией после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Название "москитный флот" появилось в разгар Первой мировой войны, когда боевые катера действовали большими группами для внезапной атаки кораблей противника, установки минных заграждений, высадки и переброски десанта и других боевых действий.