Тихоокеанский флот впервые в истории провел учебные стрельбы ракетами "Оникс" на Чукотке

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", переброшенный на Чукотку, в среду во время учебных стрельб успешно поразил ракетой "Оникс" мишень, имитирующую надводный корабль. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Сегодня на Чукотке комплекс "Бастион" впервые в истории Тихоокеанского флота произвел стрельбу по учебной цели, имитирующей корабль противника. Пораженная цель находилась на трассе Северного морского пути", - сообщил собеседник агентства.

Стрельба велась из глубины Чукотки. Дальность полета "Оникса" составила около 350 км, из них 200 км он пролетел над сушей, что является рекордным показателем для данного типа ракет.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации, однако известно, что комплексы "Бастион" поступили на вооружение развернутой на Камчатке 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады в конце 2016 года. Ранее они еще никогда не использовались на Чукотке.

Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" имеет максимальную дальность порядка 500 км. Таким образом, с территории Чукотки комплексы "Бастион" способны поражать цели на всей восточной части Севморпути - от пролива де Лонга до Берингова пролива

В марте 2019 года правительство РФ ввело новые правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, согласно которым военные корабли и суда обязаны уведомить Россию о своих планах за 45 суток, а также в обязательном порядке допускать на борт российских лоцманов. В случае несоблюдения указанных требований, кораблям может быть отказано в проходе, а в случае несанкционированного движения по СМП, Россия оставляет за собой право применять "чрезвычайные меры".