Ракета "Союз-2.1б" со спутником для Минобороны стартовала с Плесецка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в четверг с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны РФ космическим аппаратом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

"В 10:46 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно выполнен запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Контролировал взлет ракеты наземный автоматизированный комплекс управления.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" взята на сопровождение наземными средствами контроля. "В 10:48 мск ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. С. Г. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

Позднее построенный в интересах Минобороны космический аппарат отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". "Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата в расчетное время - 10:55 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что довыведение аппарата на расчетную орбиту продолжит разгонный блок "Фрегат" за счет своей двигательной установки. "Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком займет несколько часов", - уточнили в Минобороны.

Летные испытания ракет серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Старт 26 сентября стал четвертым в 2019 году, отмечают в Минобороны.

Носители серии "Союз-2" пришли на смену ракетам "Союз-У", запускавшимся с Плесецка в 1973-2012 годах. За это время с Плесецка было проведено 435 стартов ракет типа "Союз-У", на орбиту было доставлено 430 спутников различного назначения.