Модернизированный самолет-заправщик Ил-78-2 впервые поднялся в воздух

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Обновленный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый испытательный полет, говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Ил" на сайте компании.

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"Модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет. В настоящее время воздушное судно готовится к выполнению программы предварительных испытаний", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что в разработке конструкторской документации и самой модернизации самолета-заправщика принимали участие специалисты АО "ЭМЗ имени В. М. Мясищева".

"По проекту модернизации на воздушном судне установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, средства обороны и связи. При работах применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты. Срок службы Ил-78-2 увеличен", - приводят в компании слова генерального директора "Ильюшина" Юрия Грудинина.

В пресс-службе также напомнили, что ранее в рамках аналогичных работ по серийной модернизации военно-транспортных самолетов Ил-76МД два улучшенных транспортника Ил-76МД-М переданы военно-транспортной авиации ВКС РФ.