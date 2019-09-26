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Путин займется вопросами ВПК на встрече с Борисовым

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседа пройдет в продолжение поездки президента в Ижевск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит вопросы военно-промышленного комплекса с вице-премьером Юрием Борисовым.

"Сегодня у президента менее публичный день, внутренние встречи, он сегодня в продолжение поездки в Ижевск будет заниматься вопросами ВПК, в том числе на встрече с [вице-премьером Юрием] Борисовым", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в сентябре побывал в Ижевске, где провел заседание Военно-промышленной комиссии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБорисов, Юрий Иванович
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