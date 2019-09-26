Минобороны продолжает совершенствовать авиабазу Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 26 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию российской авиабазы Хмеймим в Сирии для увеличения возможностей аэродрома. Об этом сообщил журналистам заместитель командира авиаполка.

"Продолжается реконструкция аэродрома, развивается инфраструктура всей авиабазы, в том числе жилищно-бытовые и культурно-досуговые условия", - сказал он.

По словам собеседника, Хмеймим - современная авиабаза ВС РФ, аэродром первого класса, который способен принимать все типы летательных аппаратов, от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев.

"Сейчас производится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, которая увеличит его возможности. Построены новые сооружения, в которых установлены самолеты. Данные сооружения защищают от возможных нападений боевых дронов, а также от дождя и прямых солнечных лучей", - рассказал офицер.

Он отметил, что в защитные сооружения подведена система подачи топлива, которая значительно сокращает подготовку самолета к повторному вылету.

Офицер рассказал, что сегодня летчики выполняют в основном учебно-боевые вылеты. "В декабре 2017 года большая часть личного состава и техники была выведена в постоянные места дислокации. Сейчас на авиабаза находятся около 30 летательных аппаратов - это современные истребители Су-35С, Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ", - добавил собеседник.