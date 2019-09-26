Судоремонтная мастерская заработает в базе ВМФ РФ в Тартусе 15 октября

ТАРТУС, 26 сентября. /ТАСС/. Судоремонтная мастерская начнет работу в пункте базирования ВМФ России в Сирии 15 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель командира оперативного командования в дальней морской зоне по электромеханической службе Евгений Гущин.

"Судоремонтная мастерская занимает 2,1 тыс. кв. м. Предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, находящихся в порту Тартус. Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать", - сказал Гущин.

По его словам, основная задача судоремонтного комплекса - оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования.

Гущин подчеркнул, что судоремонтная мастерская в десять раз повысит производительность плавучей мастерской, которая на данный момент находится в Тартусе.