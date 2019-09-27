Минобороны подтвердило информацию о первой стрельбе комплексом "Бастион" на Чукотке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подтвердило ранее опубликованную ТАСС информацию о впервые проведенной на Чукотке стрельбе из берегового комплекса "Бастион" сверхзвуковой крылатой ракетой "Оникс".

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, в среду впервые на Чукотке ракетный комплекс "Бастион" во время учебных стрельб успешно поразил ракетой "Оникс" мишень, имитирующую надводный корабль. Собеседник агентства тогда уточнил, что "пораженная цель находилась на трассе Северного морского пути". Источник отмечал, что стрельба велась из глубины Чукотки. Дальность полета "Оникса" составила около 350 км, из них 200 км он пролетел над сушей, что является рекордным показателем для данного типа ракет.

В распространенном в пятницу сообщении Минобороны отмечается, что "впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа". По данным министерства, ракета успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров в акватории Чукотского моря.

Пуск "Оникса", говорится в релизе ведомства, был выполнен в соответствии с планом боевой подготовки. Безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечили около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота и морская авиация.

Разработанная в "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" имеет максимальную дальность порядка 500 км. Таким образом, с территории Чукотки комплексы "Бастион" способны поражать цели на всей восточной части Севморпути - от пролива де Лонга до Берингова пролива.

В марте 2019 г. правительство РФ ввело новые правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, согласно которым военные корабли и суда обязаны уведомить Россию о своих планах за 45 суток, а также в обязательном порядке допускать на борт российских лоцманов. В случае несоблюдения указанных требований, кораблям может быть отказано в проходе, а в случае несанкционированного движения по СМП, Россия оставляет за собой право применять "чрезвычайные меры".