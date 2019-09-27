Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Перспективный беспилотник "Охотник" совершил первый полет с новейшим истребителей Су-57. Об этом журналистам сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

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Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят

"Беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57", - сказали в ведомстве.

Беспилотник "совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства". В Минобороны пояснили, что во время мероприятия было отработано взаимодействие между беспилотником и Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения".

Как уточнили в военном ведомстве, полет продолжался более 30 минут. Испытания беспилотника проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили ТАСС, что серийные поставки в войска тяжелого беспилотного летательного аппарата "Охотник" начнутся в 2025 году. Испытания "Охотника" в ударном варианте с различным вооружением пройдут в 2023-2024 годах, уточнили в аппарате.

Об "Охотнике"

Первый полет беспилотника, разработанного ОКБ Сухого, продолжался более 20 минут. Как сообщали в Минобороны, "Охотник" несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м и успешно приземлился.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца 2019 года "Охотник" совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.