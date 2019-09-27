На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 27 сентября. /ТАСС/. Более 100 беспилотников были уничтожены комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе попыток атак террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года", - сказал Конашенков.

Он отметил, что абсолютное их большинство запускалось из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун и других.

"Более того, в последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО - "Панцирь-С1", "Тор-М2" - также уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами. С 1 января 2019 года было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок, которые запускались преимущественно из зоны безопасности "Идлиб", - рассказал генерал.

По его словам, эти 27 реактивных снарядов были уничтожены 31 ракетой комплексов "Панцирь-С1" и "Тор-М2". "То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель - одна ракета", - подчеркнул Конашенков.

Недавние атаки

Официальный представитель военного ведомства рассказал, что 11 августа была предпринята очередная попытка массированного налета летательных аппаратов, в которой были задействованы шесть дронов, пять из них - ударные, один - беспилотник управления.

"То есть на пяти были подвешены элементы поражения с взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до 10 поражающих элементов, которые крепятся на крыльях", - сообщил Конашенков.

Он добавил, что последняя атака на Хмеймим была 3 сентября.

"В этом налете участвовали два беспилотника. Причем они заходили на авиабазу с разных направлений. Что характерно, одно из направлений - из акватории Средиземного моря. То есть, по всей видимости, беспилотник запускался с какого-то судна", - сообщил генерал.

Он не исключил, что временное затишье может быть связано с освобождением Хан-Шейхуна и Эль-Латамны в идлибской зоне деэскалации, где были обнаружены мастерские по сборке дронов и площадки для их запуска, продемонстрированные иностранным журналистам.