В СФ заявили, что вопрос возврата кортиков отставникам ВМФ планируется решить к 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос о порядке получения и хранения кортиков для отставных офицеров Военно-морского флота России планируется решить до конца текущего года, сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

Президент Владимир Путин после встречи с представителями крымской общественности в марте 2019 года поручил решить вопрос хранения кортиков для вышедших в отставку офицеров. До 2013 года все офицеры, прослужившие на флоте более 20 лет, автоматически получали право ношения формы, в которую входил и кортик. Но когда кортики приравняли к холодному оружию, от офицеров потребовали сдавать их при увольнении с флота. Получить клинок, причем не свой, можно было только после оформления дорогостоящего пакета документов и выполнения целого ряда условий, в том числе - оборудования сейфа.

"Сейчас министерство обороны и Росгвардия дорабатывают - <…> нужно изменить порядок хранения и передачи [кортиков]. Но главное решение принято: кортики офицерам оставлять при увольнении. Должны до конца года [полностью завершить работу]", - ответил Куликов на вопрос о том, когда будет решен вопрос о возврате кортиков военным пенсионерам и о порядке их хранения.

Он добавил, что сам также сдал кортик, выходя в отставку в 2017 году.

"Обратно его хочу получить, жду тоже; у нас много тех, кто оставил свои кортики, и мы переживаем, боремся. Другой кортик мне не нужен - хотя я могу пойти и купить. Каждый кортик имеет свой номер, и когда я получал его лейтенантом, мне номер записали - потом я с ним прошел, считайте, всю жизнь, все моря и океаны. Это символ, и хотелось бы, когда меня не станет, чтобы сыновья, внуки могли его получить, потому что кортик в семье должен храниться", - сказал сенатор.