Шойгу: создатели передовых БПЛА готовы были лететь в Сирию за свои деньги для испытаний

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу отметил энтузиазм молодых российских конструкторов - создателей новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для отечественных вооруженных сил. По его словам, они были готовы лететь в Сирию за личные деньги, чтобы испытать свои разработки и доказать их эффективность.

"Меня удивили ребята, молодые конструкторы, которые приходили и говорили: "Ну вот, доработали, вот все показали. Мы готовы за свои [деньги] ехать туда [в Сирию], дайте нам только возможность попробовать, показать, что это будет работать", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье. "И, вы знаете, сегодня это работает", - заявил министр, добавив, что конструкторы демонстрировали эффективность своих разработок в Сирии и за четыре года им удалось оснастить армию передовым вооружением.

"Сейчас это [БПЛА] у нас уже пошло в серию, такие системы, которых нет у наших коллег за рубежом", - подчеркнул Шойгу.

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году. Позже в эфире телеканала "Звезда" замминистра военного ведомства Алексей Криворучко уточнил, что в этом году в войска начнет поступать БПЛА "Орион".

В России разрабатывают нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов: "Орион" (масса 1 т) и "Карнивор" (масса 150 кг), разведывательно-ударный беспилотник массой до 5 т "Альтаир" и тяжелый ударный беспилотник шестого поколения "Охотник" (заявлялась масса до 20 т). Также на Параде Победы 9 мая 2018 года были представлены ударные беспилотники "Корсар" и "Катран".