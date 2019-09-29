Российские военные выполнят наблюдательный полет над Венгрией

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военные с 30 сентября по 4 октября выполнят наблюдательный полет над территорией Венгрии. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Венгрии. Он будет осуществлен в период с 30 сентября по 4 октября с аэродрома открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 1180 километров. Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорится в публикации.

Отмечается, что наблюдательные полеты по договору совершаются для содействия большей открытости и прозрачности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств.

Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.

Инспекция полигонов в Греции

Рыжков также сообщил, что российские военные инспекторы в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности с 1 по 4 октября проведут проверку одного из районов на территории Греции.

"В период с 1 по 4 октября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Греции", - говорится в публикации.

По данным издания, "инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению". В рамках запланированной проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, а также учении "Парменион-2019" сухопутных войск вооруженных сил Греции.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.

Целью документа является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.