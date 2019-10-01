Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России

Самый многочисленный по боевому составу, вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил Российской Федерации — Сухопутные войска России — вышел на новый уровень развития и активно перевооружается. Оснащенность современным вооружением в этом году должна достигнуть 60%, только за последние пять лет поступило свыше 12 тысяч новых и модернизированных образцов. И большую часть всей этой продукции разрабатывает и создает научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"). Крупнейший поставщик в рамках гособоронзаказа выпускает для Сухопутных войск примерно столько же бронетехники и различных артиллерийских систем, сколько практически вся остальная "оборонка": каждый год более 800 единиц отправляется в войска, начиная с танков и заканчивая минометами. "Мы, как никто другой, ближе к сухопутчикам. И День Сухопутных войск 1 октября — это и наш день", — рассказал в интервью ТАСС Алексей Федорович Маслов.

Описание Специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Генерал армии Алексей Маслов Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище (1974 год), Военную академию бронетанковых войск (1984 год), Военную академию Генерального штаба (1998 год). Службу проходил в различных должностях, от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками. Позднее был главным военным представителем РФ при НАТО. В настоящее время — специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству. Награжден многими орденами и медалями. Продолжение

Танковая армада Облик российского танкового парка строится с учетом географических и климатических особенностей, с учетом применения машин на различных театрах военных действий — все это, по словам Маслова, определяет необходимость наличия в парке танков разных моделей. При этом за последнее десятилетие существенно сокращена фрагментированность танкового парка: если раньше в войсках помимо Т-72, Т-80, Т-90 были еще Т-55 и Т-62, то сейчас — линейка сужается.

' ТАСС/Минобороны России/пресс-служба УВЗ'

День Сухопутных войск Памятный день российской армии, установлен указом президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. История праздника ведет свое начало с 1 октября 1550 года, когда указом царя Ивана IV Грозного "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей" было создано стрелецкое войско. В составе современных Сухопутных войск – мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, а также специальные войска (разведывательные, радиоэлектронной борьбы, инженерные и войска РХБ-защиты). Продолжение

"На смену многочисленным модификациям Т-72 с 2011 года в войска начали возвращаться танки, прошедшие модернизацию, приведенные к единому облику Т-72Б3. Построено около 1,5 тысяч боевых машин. На них установлен новый дизельный двигатель мощностью 1130 л.с., дополнительные элементы защиты башни, бортовых проекций и днища. Стоят современные системы управления огнем (обеспечивается всесуточность обнаружения, распознавания и наведения на цели на дальностях до 5000 м), цифровые средства связи и некоторые другие", — рассказывает генерал армии.

Описание Танки Т-72Б3 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" © Гавриил Григоров/ТАСС

С 2018 года в войска поступают модернизированные танки Т-80БВМ. "Модернизационный потенциал обеспечил повышение всех основных характеристик танка Т-80БВ: огневой мощи, защищенности, подвижной и командной управляемости, — говорит Маслов. — Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем. Также обеспечена унификация системы управления огнем танка с танком Т-72Б3". Поступают в войска и модернизированные Т-90М "Прорыв". "По боевой эффективности они значительно превосходят своего предшественника, а модульность построения конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях. Т-90М обеспечивает паритет с перспективными иностранными танками", — говорит Маслов.

"Мы уже подготовили Т-90МС (экспортный вариант танка Т-90М — прим. ТАСС) для иностранного заказчика, обкатали, по решению Минобороны РФ провели опытно-конструкторские работы (ОКР) и вышли на что? На хороший Т-90М. И сейчас в армии, насколько я понимаю, основным танком будет Т-90М "Прорыв", — отметил генерал армии.

Я бы не сказал, что танков в армии стало очень много. Наоборот, происходит унификация. На Т-80 поставили такую систему управления огнем, как на Т-90 и Т-72… то есть унификация 100% машины. А без Т-80 России нельзя, ведь он создавался для севера Алексей Маслов специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии

Танкисты становятся "геймерами" Появляется в танковых подразделениях и абсолютно новая многофункциональная платформа — "Армата", на базе которой уже разработаны три машины, и не исключено, что в скором времени будут и еще. "Это не предел. Обкатаем, у нас ОКР идет по плану, потому что создание новой машины — это длительный процесс, — говорит Маслов. Если есть какая-то необходимость, совместно с заказчиком корректируем в ту или иную сторону временные показатели". Обязательства предприятие выполняет в плановые сроки. По его словам, данные изделия (на платформе "Армата") станут основой танкового парка на десятилетия, а конструктивно заложенные возможности их модернизации обеспечат соответствие их вызовам на длительную перспективу.

"Армата" — это абсолютно новое конструкторское решение. Для танкистов там абсолютно новые условия ведения боевых действий. По большому счету они становятся "геймерами". Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая — они должны будут доверять приборам. Алексей Маслов генерал армии

Поэтому нет сомнений, что к эксплуатации изделий на этой платформе надо подходить с ответственностью, чтобы сохранить высокотехнологичное, эффективное и дорогостояще вооружение. "Машины технически сложные, но в управлении достаточно простые. В них полностью учтено требование Минобороны, что их будут эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы", — говорит Маслов, отвечая на вопрос, могут ли в будущем в танковых подразделениях появиться офицерские экипажи, в которых механиками-водителями Т-14 "Армата" будут офицеры с высшим военным образованием. Машина огневой поддержки Еще одно детище корпорации УВЗ — боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", который с легкостью "уберет" все на своем пути — от гранатометчиков и легкобронированной техники до танков, БМП и БТРов. Большие углы наведения автоматических пушек способны поражать мишени на верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные цели типа БЛА, вертолетов и даже самолетов.

И к этой машине есть определенный интерес не только в России, но и за ее пределами. "Одна из стран уже заказала партию БМПТ, которая будет поставлена заказчику в ближайшее время", — говорит Маслов.

Спецпроект на тему БМПТ "Терминатор" Уникальные боевые возможности нового вида бронетехники, принятой на вооружение армии России

Эта машина создавалась на базе Т-90, еще когда Алексей Федорович был главкомом Сухопутных войск, проводились госиспытания. Однако тогда в силу ряда обстоятельств военные от машины отказались. "Почему зарубили ее первый раз? Неправильно была названа, — считает он. — У всех сразу возникает вопрос: зачем нужен танк, если его еще нужно поддерживать? Если бы назвали просто "машина огневой поддержки", то она бы с лету прошла". "Сейчас настолько стало много противотанковых средств, что наводчику-оператору надо смотреть за всеми танкоопасными целями", — говорит Маслов. Не секрет, что вторую жизнь "Терминатору" дала военная операция в Сирии. Боевой "скорпион" У корпорации УВЗ есть и новые инженерные машины. Так, в прошлом году на форуме "Армия" впервые была представлена УБИМ (универсальная бронированная инженерная машина) — машина, которая пришла на смену существующим в войсках образцам.

Описание Универсальная бронированная инженерная машина © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

В настоящее время на вооружении нашей армии стоят машины различных типов и назначения, каждая из которых может решать лишь узко ограниченный круг задач. УБИМ же обладает возможностями сразу трех машин: БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), ИМР (инженерная машина разграждения), БМР (бронированная машина разминирования), а также путепрокладчиков. Она способна проложить дорогу войскам в минном поле под огнем противника, в том числе и на радиоактивно зараженной местности. Может проделать проходы в каменных и лесных завалах в среднепересеченной и горно-лесистой местности.

Ключевое слово — универсальность. Наш опыт в Сирии показал, что не стоит забывать обо всех видах техники, в том числе и инженерной. Поэтому была поставлена задача и сделана универсальная инженерная машина, которая может выполнять задачи и как бульдозер, и как путепрокладчик. У него меняется оборудование — там можно и ковш прицепить. То есть мы одной машиной заменяем несколько, которые находились в инженерных подразделениях. Это существенное сокращение материальных ресурсов, которые тратятся в войсках на содержание техники Алексей Маслов генерал армии

' ТАСС/пресс-служба НПК "Уралвагонзавод"'

Осталось только дождаться эту машину в войсках. "После форума "Армия-2019" УБИМ ушла на госиспытания, которые планируется завершить в этом году. Испытания идут в соответствии с программой, утвержденной Министерством обороны РФ. Замечаний в текущем процессе нет", — сообщил Маслов. Новые образцы для ПВО В интересах Сухопутных войск ведется и разработка самоходного комплекса ПВО тактического звена 2С38 "Деривация-ПВО". Современный боевой необитаемый модуль с 57-мм пушкой, устанавливаемый на машину, может вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям на дальности до 10 км. "И одна из основных его задач — борьба с беспилотными летательными аппаратами. Там целая линейка боеприпасов, в том числе с дистанционным подрывом", — говорит Маслов о высокоперспективной разработке ЦНИИ "Буревестник".

Описание Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" © Ладислав Карпов/ТАСС

Что касается ее разновидностей, то УВЗ ведет работу по проекту "Кинжал". Дистанционный боевой модуль с автоматической 57-мм пушкой был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018" в составе боевой машины пехоты (БМП) Т-15 "Армата", вызвав немалый интерес среди участников и гостей форума. "К этому модулю "Кинжал" проявляют интерес иностранные заказчики, он востребован. Но пока мы никому ничего не продаем, потому что пока работа над ним продолжается. Министр обороны каждый раз на выставке интересуется этим модулем", — отметил генерал, отметив, что возможна установка его на "Курганец" (универсальная средняя гусеничная платформа, на базе которой созданы БМП и БТР — прим. ТАСС).

Описание БМП Т-15 "Армата" с боевым модулем "Кинжал" © Минобороны России

"По этим проектам мы находимся в рамках предварительных или начала государственных испытаний. Следующий год для корпорации будет прорывным в том плане, что мы завершим целую серию госиспытаний", — сообщил Маслов. "Цветочная" артиллерия Однако корпорация УВЗ — это не только танки и инженерные машины на их базе, предприятиями разрабатывается и производится широкая линейка других сухопутных изделий, среди которых — самоходные артиллерийские орудия 2С19М2 "Мста-С" и 2С35 "Коалиция-СВ", тяжелая огнеметная система ТОС-1А (для войск РХБ защиты), самоходные минометные установки (ОКР "Набросок"), переносные и возимые минометы. Так, разрабатываемые по заказу Минобороны России в рамках проекта "Набросок" самоходная артустановка "Флокс" и миномет "Дрок" находятся на завершающей стадии предварительных испытаний, отметил Маслов. "Все идет в соответствии с планом. Есть контракт на их серийное изготовление", — добавил он.

Описание Модель самоходного артиллерийского орудия "Флокс" © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Транспортная база у 120-миллиметрового орудия "Флокс" — армейский бронеавтомобиль "Урал-4320" с колесной формулой 6х6, а у 82-миллиметрового миномета "Дрок" — "Камаз" (четырехколесный бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ"), что делает их не только мобильными, но и сверхпроходимыми.

"Главная их "фишка" — высокая мобильность, ведь они практически неуязвимы для противника. Раньше минометчики всегда ездили в кузове, сейчас у них появился самоходный миномет с размещением боеприпаса и расчета в забронированном пространстве", — поясняет Маслов, отмечая, что подобные разработки имеются и за рубежом — у Израиля, ЮАР, Германии. Поэтому интерес к этому новому классу вооружения, позволяющему существенно повысить мобильность артиллерийских подразделений, огромный. Маслов также говорит, что среди специальной техники УВЗ ведет работы по двухзвенным транспортерным тягачам, боевым и обеспечивающим машинам на их базе — ДТ-10ПМ, ДТ-30ПМ, ДТ-БТР (ОКР "Гусеница"), а также гусеничная двухзвенная ремонтно-эвакуационная машина ДТ-РЭМ ГД (ОКР "Эвакуатор-ГМ") и некоторые другие. Реклама не нужна, а наши танки нужны Совершенствование изделий вооружения и техники — процесс постоянный и необходимый. Поэтому для обеспечения необходимого паритета и превосходства над вероятным противником, по словам Маслова, в УВЗ прорабатываются вопросы оснащения перспективных изделий артиллерийскими установками повышенного могущества, моторно-трансмиссионными установками с эклектическими трансмиссиями и с применением элементов роботизации.

Описание Генеральный директор УВЗ Александр Потапов и министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения предприятия в Нижнем Тагиле © Минобороны России

"Да, сейчас в условиях, когда средства воздушной и космической разведки видят в реальном времени все перемещения, то, наверное, от Министерства обороны потребуется вносить какие-то изменения в боевые уставы или наставления по применению, — полагает генерал. — Возможно, придется меньше находиться всем подразделениям в районах сосредоточения, если, не дай бог, надо будет выполнять задачи по наступлению или в обороне. Наверное, надо будет иметь высокоскоростные машины с запасом топлива и мощности, чтобы они по команде быстро собирались в каком-то определенном районе, выполняли задачи и потом расходились".

В мире появляются другие, более мощные и дальнобойные средства поражения, но это опять же вопрос к Министерству обороны. Мы, как промышленность, должны выполнить все эти требования, которые были заложены заказчиком, когда он заключал контракт на разработку боевой машины Алексей Маслов генерал армии

Спецпроект на тему Огневое могущество новейшего танка Т-14 ТАСС рассказывает о единственном в мире танке третьего поколения

По его словам, современное состояние мирового рынка бронетанкового вооружения и техники характеризуется высоким спросом на танки. "Это объясняется возрастанием роли БТВТ (бронетанковое вооружение и техника) в современных войнах и вооруженных конфликтах при решении боевых задач, свидетельством чего является опыт локальных войн последних десятилетий, подтверждаемый статистикой по количеству использовавшихся боевых бронированных машин", — говорит генерал. В корпорации отмечают, что перспективы российского сегмента танкового рынка связаны с реализацией следующих направлений: расширение линейки продукции военного назначения на экспорт, в том числе танков Т-90С/МС и машин на их базе (БМПТ, ТОС-1А, БРЭМ, инженерной техники); модернизация ранее поставленных танков Т-72/80/90, которые в большом количестве находятся на вооружении зарубежных стран; создание системы послепродажного обслуживания (сервисных центров, поставка запасных частей, обучение специалистов по ремонту и обслуживанию техники).

Описание Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Аль-Нахайян, глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев и специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов на салоне IDEX © Николай Новичков/ТАСС

Поэтому и вывоз бронетехники за рубеж на международные оружейные выставки с демонстрацией реальных образцов (как это было около пяти лет назад) не играет огромной роли, да и связан с высокими затратами. "Наша техника зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе последних вооруженных конфликтов, и лучшая реклама — это реальные боевые действия, где проявляются все ее качества: огневая мощь, подвижность и защищенность, — говорит спецпредставитель УВЗ. — В Сирии танк стрельнул, попал ли он, или в него попали, сразу видеоролик в социальных сетях. На танковом биатлоне машина разогналась до 80 км/ч. Что это? Тоже продвижение".

На выставках мы не скромничаем, мы работаем. Мы показываем, что за этот промежуток времени достигли в техническом плане. Сейчас модернизационный потенциал у Т-72 очень высок. И мы разработали множество различных модификаций вооружения, защиты и управления. Заказчику, в зависимости от потребностей, нужно только сделать выбор. На рынке, когда на выставку приезжаешь, вопрос, нужны ли танки, не стоит. Ответ уже есть. Танки нужны. Стоит вопрос конкуренции между производителями Алексей Маслов генерал армии

"Сейчас стран-производителей очень мало. И вопрос не в том, сколько их производят, а вопрос ведь стоит в том, кто поставит высокотехнологическую качественную продукцию за пределы страны. Мы здесь одни из первых", — говорит Маслов. Правда, зачастую на продажу военной техники влияет политическая конъюнктура. Так, по словам генерала, начиная с 2012 года несколько крупных сделок на УВЗ не было заключено только лишь по политическим соображениям. Качество и надежность российского оружия, в том числе производства УВЗ, высоко оценено иностранными заказчиками, что положительно влияет на имидж России как надежного поставщика продукции военного назначения. — Вы в движении танк Т-72 видели? — Да. — Красивая машина? — Очень. — А танки Т-80 и Т-90? — Да, во время учений. — Все они красивые! — А любимая-то какая? — По первому образованию я танкист и должен хвалить танки. По последней должности, я — главком Сухопутных войск. И у меня все должны быть равны.

НПК "Уралвагонзавод" В конце 2016 года в соответствии с указом президента РФ "Уралвагонзавод" вошел в состав госкорпорации "Ростех". Сегодня вместе с такими лидерами ОПК, как "Техмаш", "Калашников", "Высокоточные комплексы", "Курганмашзавод" и другими он является частью кластера вооружений "Ростеха". В интегрированную структуру УВЗ входит более 30 промышленных предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. За свою историю УВЗ выпустил более 100 тысяч танков, свыше 1 млн 100 тысяч железнодорожных вагонов. В настоящее время корпорация остается крупнейшим российским производителем современной бронетанковой техники. Продолжение