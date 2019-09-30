Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский

"В соответствии с указом президента Российской призыву на военную службу подлежит около 132 тыс. человек", - сказал Бурдинский.

По его словам, призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.

Генерал отметил, что педагогические работники осенью традиционно призываться не будут, так как призываются один раз в год - с 1 мая по 15 июля. Он также добавил, что граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря. В ходе пресс-конференции по видеоконференцсвязи начальники штабов военных округов рассказали, что к отправке призывников к местам службы все готово, в том числе готовятся пункты временного размещения и питания для транзитных команд.

"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве. По его словам, более 50 тыс. призывников были отправлены на дополнительное медицинское обследование с целью "исключения направления в войска больных призывников".