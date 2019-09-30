{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С Плесецка выполнен учебно-боевой запуск ракеты "Тополь-М"

Пуск был произведен по цели на Камчатке, отметили в Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" был выполнен в понедельник с космодрома Плесецк. Аналог боевой части ракеты прибыл в заданную точку на Камчатке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На эту тему

"30 сентября 2019 года на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования", - говорится в сообщении.

Цель стрельбы, отметили в министерстве, - подтверждение летно-технических характеристик этого ракетного комплекса. "Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка)", - уточнили в Минобороны.

Теги
Россия
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
Призывная кампания начнется 1 октября
Читать полностью