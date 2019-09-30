С Плесецка выполнен учебно-боевой запуск ракеты "Тополь-М"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" был выполнен в понедельник с космодрома Плесецк. Аналог боевой части ракеты прибыл в заданную точку на Камчатке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"30 сентября 2019 года на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования", - говорится в сообщении.

Цель стрельбы, отметили в министерстве, - подтверждение летно-технических характеристик этого ракетного комплекса. "Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка)", - уточнили в Минобороны.