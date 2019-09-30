В России стартует осенний призыв

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Осенний призыв в вооруженные силы начинается во вторник в России и продлится до 31 декабря. Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, ряды российской армии должны пополнить около 132 тыс. человек, что на три тысячи человек меньше, чем весной.

Педагогических работников осенью по традиции призыв не затронет, так как они призываются один раз в год - с 1 мая по 15 июля. Граждане, проживающие в сельской местности и занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.

По данным Минобороны, в военных округах и на Северном флоте созданы призывные комиссии разного уровня: в Западном военном округе - 902 призывные комиссии, в Центральном - 1083, в Южном - 377, в Восточном - 243, еще 67 - на Северном флоте.

В этом году в законодательство РФ внесены изменения, благодаря которым с 1 сентября граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут от них отказаться, написав соответствующее заявление, которое будет приобщаться к протоколу заседания призывной комиссии. Еще одним нововведением стала возможность досрочного увольнения с военной службы при наличии у военнослужащего обстоятельств, дающих право на увольнение и возникших в период прохождения военной службы.

К призывникам из районов, пострадавших от паводков, в ходе кампании отнесутся особенно внимательно, с каждым будут работать индивидуально. Также начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ призвал в ходе призывной кампании обратить внимание на качественное проведение медицинского освидетельствования призывников, их психологическое тестирование, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия и создание для них комфортных условий в пути следования.