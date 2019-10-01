Источник: РФ поставит РЛС для обнаружения малозаметных крылатых ракет на Ближний Восток

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия в 2020 году начнет поставки нескольким странам Ближнего Востока новейших загоризонтных радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-НЭ", которые способны обнаруживать малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты. Об этом во вторник сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Подписаны контракты с рядом ближневосточных стран на поставку РЛС "Резонанс-НЭ". Станции будут переданы заказчикам в течение полутора-двух лет", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил, о каких странах идет речь, отметив лишь, что это "дружественные России государства".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной собеседником информации.

Стационарная РЛС "Резонанс-НЭ" работает в метровом диапазоне и оснащена фазированной антенной решеткой. Она способна засечь на больших расстояниях современные и перспективные воздушные цели, в том числе выполненные по технологии "стелс". В частности, РЛС предназначена для обнаружения и сопровождения малозаметных крылатых и баллистических ракет, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.

Предельная дальность обнаружения целей у "Резонанс-НЭ" достигает 1100 км. Одновременно станция может сопровождать до 500 целей. В российской армии РЛС "Резонанс-Н" поступили на вооружение радиотехнических войск Западного военного округа и Северного флота.