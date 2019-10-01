В "Уралвагонзаводе" допустили, что Т-90М может стать основным танком Сухопутных войск РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Модернизированный танк Т-90М может стать основным боевым танком в Вооруженных сил России. Об этом в интервью ТАСС в День Сухопутных войск рассказал специальный представитель корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

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"Мы уже подготовили Т-90МС (экспортный вариант танка Т-90М - прим. ТАСС) для иностранного заказчика, обкатали, по решению Минобороны РФ провели опытно-конструкторские работы (ОКР) и вышли на что? На хороший Т-90М. И сейчас в армии, насколько я понимаю, основным танком будет Т-90М "Прорыв", - сообщил Маслов.

По его словам, Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника, а модульность построения конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях. "Т-90М обеспечивает паритет с перспективными иностранными танками", - подчеркнул генерал армии.

Контракт на поставку глубоко модернизированных танков Т-90М был подписан Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2017". Как сообщалось ранее, первые несколько десятков таких машин должны поступить в войска в 2019 году.

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".