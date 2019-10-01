Танк Т-80БВМ при модернизации получил систему управления огнем от Т-90

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Модернизированный танк Т-80БВМ оснастили такой же системой управления огнем, как и танки Т-90 и Т-72Б3, с целью унификации изделий. Об этом в интервью ТАСС в День Сухопутных войск рассказал специальный представитель корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

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"На Т-80 поставили такую систему управления огнем, как на Т-90 и Т-72 <…> то есть унификация 100% машины. А без Т-80 России нельзя, ведь он создавался для севера", - сказал Маслов.

Он напомнил, что Т-80БВМ поступают в войска с 2018 года. В результате модернизации повышены все основные характеристики этого танка: огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость.

"Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем", - добавил генерал армии.

Т-80БВМ - дальнейшая модернизация танка Т-80БВ боевой массой 46 тонн. Она включает в себя установку многоканального прицела наводчика, 125-миллиметровую пушку, доработанный газотурбинный двигатель мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Усовершенствована ходовая часть.