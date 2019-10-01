"Уралвагонзавод" завершит испытания зенитки "Деривация-ПВО" и модуля "Кинжал" в 2020 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) планирует завершить испытания боевого модуля "Кинжал" калибра 57-мм и зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" (разработаны в ЦНИИ "Буревестник", входящего в УВЗ) в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС в День Сухопутных войск сообщил специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

"По этим проектам мы находимся в рамках предварительных или начала государственных испытаний. Следующий год для корпорации будет прорывным в том плане, что мы завершим целую серию госиспытаний", - сказал Маслов.

Он напомнил, что современный боевой необитаемый модуль с 57-мм пушкой, устанавливаемый на "Деривацию", может вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям на дальности до 10 км. "И одна из основных его задач - борьба с беспилотными летательными аппаратами. Там целая линейка боеприпасов, в том числе с дистанционным подрывом", - подчеркнул Маслов, говоря о высокоперспективной разработке ЦНИИ "Буревестник".

Дистанционный боевой модуль "Кинжал" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018" в составе боевой машины пехоты (БМП) Т-15 "Армата". "К этому модулю "Кинжал" проявляют интерес иностранные заказчики, он востребован. Но пока мы никому ничего не продаем, потому что пока работа над ним продолжается. Министр обороны каждый раз на выставке интересуется этим модулем", - отметил генерал, добавив, что возможна установка модуля на "Курганец" - универсальную среднюю гусеничную платформу, на базе которой созданы БМП и БТР.

"Деривацию-ПВО" также впервые представили на "Армии-2018". Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Дистанционный боевой модуль "Кинжал" разработан для боевой машины пехоты (БМП) Т-15 "Армата" на основе автоматической пушки калибра 57 мм скорострельностью более 80 выстрелов в минуту.