"Известия": беспилотник "Орлан-30" поступит на вооружение в 2020 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" поступит на вооружение российской армии в 2020 году. Как в среду сообщает издание " Известия " со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ, новая модель уже прошла проверку в Сирии, а также на международных учениях "Центр-2019".

По данным издания, "Орлан-30" является последней модификацией семейства БПЛА "Орлан". Он оборудован усовершенствованной, по сравнению со своим предшественником "Орланом-10", оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения. Стартовая масса аппарата - около 30 кг, а дальность полета может составлять до 300 км при крейсерской скорости в 150 км/ч. Продолжительность полета превышает пять часов. Новый БПЛА будет запускаться с катапульты, что позволит экономить топливо, а также место для старта.

Отмечается, что "Орлан-30" может вести разведку целей и передавать их точные координаты для стрельбы корректируемыми артиллерийскими снарядами. Как сообщил "Известиям" эксперт: "Орланам-30" предстоит плотно работать с тяжелой артиллерией. Например, с 240-мм минометами "Тюльпан". Кроме того, новые БПЛА будут использоваться для корректировки огня таких самоходных артиллерийских установок, как "Акация" и "Мста".