Источник: подлодка "Петропавловск-Камчатский" выйдет в среду на государственные испытания

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" - первая в серии из шести субмарин проекта 636.3, которые будут построены на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, - выйдет в среду на государственные испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Петропавловск-Камчатский" сегодня выйдет в Финский залив для прохождения первого этапа государственных испытаний", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам источника, как и при испытаниях всех кораблей и подводных лодок, построенных за последние годы на предприятиях Санкт-Петербурга, госиспытания "Петропавловска-Камчатского" будут обеспечивать корабли Балтийского флота.

Ранее "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили серию из шести подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Все они проходили этап глубоководных испытаний в полигонах Северного флота. Источник не уточнил, где будут проходить глубоководные испытания подлодки "тихоокеанской" серии.

Подводные лодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Некоторые из лодок "черноморской" серии во время их нахождения в составе российской Черноморской эскадры использовали эти ракеты для нанесения ударов по целям террористов в Сирии.

Как ранее сообщил глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков, передача "Петропавловска-Камчатского" ВМФ России будет осуществлена до конца 2019 года.