Герасимов поговорил по телефону с новым председателем КНШ ВС США

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с вновь назначенным на должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли, сообщили в среду в российском военном ведомстве.

"В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в Минобороны.

Милли сменил на посту председателя КНШ ВС США Джозефа Данфорда. Председатель КНШ традиционно назначается в США на двухлетний срок. Генерал Корпуса морской пехоты Данфорд был в первый раз выдвинут на этот пост президентом Бараком Обамой в 2015 году, двумя годами позднее его переназначил Дональд Трамп. В конце июля Сенат Конгресса утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя КНШ. 61-летний Милли с августа 2015 года занимал пост начальника штаба Армии (сухопутных войск) США.

Милли ранее заявлял, что диалог между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение для снижения риска "непреднамеренной эскалации" и просчетов. В свою очередь Данфорд отмечал, что удовлетворен американо-российскими контактами в военной области, в том числе с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым.