Выход подлодки "Петропавловск-Камчатский" на госиспытания отложили из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Выход подлодки "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии из шести субмарин проекта 636.3, которые будут построены на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, - отложили на несколько дней из-за непогоды. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что подлодка должна была выйти в Финский залив в среду.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни она (подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" - прим. ТАСС) уйдет на государственные испытания. Вчера из-за погоды ее не выпустили. Поэтому в октябре госиспытания будут проведены, в ноябре мы делаем отделку, и, как по контракту, до 25 ноября будет подписан акт приема-передачи", - сказал Бузаков.

Ранее "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили серию из шести подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота.

Подводные лодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Некоторые из лодок "черноморской" серии во время их нахождения в составе российской Черноморской эскадры использовали эти ракеты для нанесения ударов по целям террористов в Сирии.