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XVI заседание клуба "Валдай"
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Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

По словам президента РФ Владимира Путина, это кардинальным образом повысит обороноспособность КНР
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© Вадим Савицкий/ТАСС

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайXVI заседание клуба "Валдай"
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