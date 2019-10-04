Эксперты: китайская СПРН, о которой заявил Путин, снизит вероятность большой войны

"Это такой элемент, который обеспечивает лучшую ситуационную осведомленность, как это на Западе называют. Поэтому она [СПРН] в принципе является опорой стабильности и резко снижает возможность непреднамеренных инцидентов с ракетным вооружением", - сказал в пятницу ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

В четверг на пленарном заседании клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия помогает Китаю создать национальную СПРН. По его словам, такая система кардинальным образом повысит обороноспособность КНР, так как сейчас СПРН имеют только США и Россия.

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Китая снизит вероятность возникновения конфликтов между ядерными державами. Помогая Китаю создать такую систему, Россия вносит вклад в стратегическую стабильность и безопасность, считают военные эксперты, которых опросил ТАСС.

По его мнению, чем лучше страна, обладающая стратегическими ядерными силами, осведомлена, "тем меньше вероятность возникновения военного конфликта из-за недостаточной информации о ракетных пусках."

С этим тезисом соглашается главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Наличие СПРН у Китая, основанной на российских технологиях и решениях, в связке со стратегическими ядерными силами (СЯС) Китая повышает транспарентность, предсказуемость, снижает риски неправильных действий и ошибок со стороны китайского военно-политического руководства", - сказал ТАСС Коротченко.

В качестве примера Коротченко привел гипотетический конфликт США и КНР. По его мнению, национальная СПРН Китая не позволит США нанести первый обезоруживающий удар по Китаю в случае реальной войны, так как Китай будет иметь всю информацию о том, кто может нанести удар по нему, если такой удар наносится, и, соответственно, санкционировать ответное применение своих ядерных сил. "Тем самым мы вносим вклад в мировую стратегическую стабильность", - подчеркнул эксперт.

Российские технологии

"Китай уже несколько лет изучает нашу систему СПРН, алгоритмы работы, технические средства, и в конечном итоге он принял решение, что ему необходима аналогичная система. Мы им оказываем и консультационную поддержку, и поддержку передачи технологий, и поставки некоторого оборудования", - поясняет Виктор Мураховский.

Игорь Коротченко отметил, что речь идет о наземных станциях. "В первую очередь это технологии загоризонтных радиолокационных станций, способных обнаруживать пуски межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования", - отмечает Коротченко.

В свою очередь Мураховский отметил, что это могут быть станции системы предупреждения о ракетном нападении семейства "Воронеж" метрового и дециметрового диапазона ("Воронеж-М", "Воронеж-ДМ" разработки и производства концерна "РТИ Системы").

По его мнению, возможна и передача системы управления. "Она у нас уникальная, со встроенной защитой от ложных срабатываний и с "защитой от дурака". Как я понимаю, мы также можем передать такую систему управления", - уточнил Мураховский, добавив, что космический сегмент Китай, вероятно, создаст самостоятельно.

Риски для России

По мнению Мураховского, помощь Китаю в создании своей СПРН не несет угроз для России. "Надо понимать, что СПРН - это пассивный сегмент противоракетной обороны, и он не имеет никаких наступательных возможностей, по своей сути является информационным элементом - обеспечивает засечку пусков ракет, просчет их траекторий, вероятные места падения боевых блоков", - пояснил главный редактор "Арсенала Отечества".

Это подчеркивает и Игорь Коротченко. "Как бы не развивались наши отношения, факт того, что Китай - ядерная держава, уже данность, а наличие системы СПРН просто уменьшает риски ошибок, потому что СПРН позволяет четко понимать, кто тебя атакует, атакует ли и если атакует, то откуда, какая страна" - говорит эксперт.

"СПРН для ядерной державы - это благо и благо для всех остальных", - подчеркнул он.

Реакция США

Коротченко призвал США поддержать строительство СПРН в Китае. "Если США ответственно относятся к вопросам войны и мира, если США не желают войны, они должны просто официально выступить и приветствовать такое решение. Потому что это полезно, выгодно для всех, потому что ядерные страны несут особую ответственность за судьбы войны и мира. США должны одобрить и поддержать такое решение, но, впрочем, они могут этого и не сделать", - считает Коротченко.

Говоря о возможной реакции США, Виктор Мураховский предположил, что "они, вероятно, огорчатся". "С другой стороны, есть там и адекватные военные специалисты, которые это тоже воспримут как элемент укрепления международной стабильности", - отметил эксперт.