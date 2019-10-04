В Чечне определились победители военно-патриотической игры среди школьников

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей ежегодной военно-патриотической игры среди старшеклассников Союза городов воинской славы "Наша сила - в единстве!" состоялась на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Первое место и приз 500 тыс. рублей получила команда из Грозного, школьники города Малоярославец завоевали второе место и 300 тыс. рублей, команда из Брянска выиграла 200 тыс. рублей, заняв третье место.

"Игра прошла на самом высоком уровне, и команды были подготовлены очень серьезно. В ходе ее проведения были задействованы лучшие специалисты и использована уникальная инфраструктура Российского университета спецназа. Я рад, что соревнования стали ежегодными, на следующий год мы ожидаем еще больше команд", - отметил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов.

Игры проходили с 1 по 4 октября на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Команды находились в полевом тренировочном лагере, максимально приближенном к реальной жизни военнослужащих. Команды состязались по метанию ручных гранат, разборке и сборке автомата, преодолению полосы препятствий под условным огнем противника, биатлону, стрельбе из лука и интеллектуальным конкурсам. Судьями и кураторами участников выступали высокопрофессиональные инструкторы РУС, а сами соревнования проходили на базе уникального комплекса Российского университета спецназа.

Возможность полетать

Соревнования в этом году собрали в Чечне более 150 участников из 14 городов воинской славы. Особенностью игр стал специальный дополнительный приз для трех команд победителей. Это возможность полетать в крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе GOODSKY, который также находится на территории Российского университета спецназа.

"Мы решили сделать такой оригинальный и незабываемый подарок трем командам, занявшим призовые места, это 30 человек. Ребятам повезло оказаться одними из первых, кто ощутит свободный полет в крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе GOODSKY. Как знать, может им понравится, и они на профессиональном уровне захотят начать заниматься аэротрубными дисциплинами парашютного спорта", - сказал заместитель руководителя Российского университета спецназа Александр Коровин, добавив, что комплекс пока работает в тестовом режиме.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в Гудермесе. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.