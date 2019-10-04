Подлодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 вышла в море на госиспытания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский", строящаяся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, вышла в море на государственные испытания, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Государственная комиссия проверит основные параметры корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам, включая гидроакустический комплекс и навигационное оборудование. Предусмотрена программа погружений, оценка управляемости подводной лодки на разных ходовых режимах. "Адмиралтейские верфи" планируют провести государственные испытания в один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний", - сообщили в пресс-службе.

После выполнения программы "Петропавловск-Камчатский" придет на завод для ревизии и чистовой отделки, и госкомиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе-сентябре.

"Адмиралтейские верфи" заключили контракт с Министерством обороны России на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота в сентябре 2016 года. Подлодка "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта на "Адмиралтейских верфях". В четверг гендиректор предприятия Александр Бузаков сообщал, что акт приема-передачи подлодки планируется подписать до 25 ноября.

Дизель-электрические субмарины проекта 636.3 ("Варшавянка") считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж подлодки - 52 человека, подводное водоизмещение составляет около 4 тысяч тонн, вооружена ракетным комплексом "Калибр".

"Адмиралтейские верфи" является базовым предприятием судостроительной отрасли и центром неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок для ВМФ России. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота, серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс". 5 ноября исполнится 315 лет со дня основания "Адмиралтейских верфей".