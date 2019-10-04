Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов

НОГИНСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник оперативного отделения - заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Алексей Лагутенко.

"В ходе несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2019 году специалисты Главного центра обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования более 200 космических объектов", - сказал он по случаю отмечаемого 4 октября Дня Космических войск.

"Одна из наших главных задач - прогнозирование возможного района падения таких космических аппаратов", - сказал Лагутенко. По его словам, такая работа проводится после каждого уточнения параметров орбиты падающего спутника. Она начинается примерно за полгода до прогнозируемой даты падения.

Как отметил Лагутенко, российский каталог космических объектов включает свыше 18 тыс. элементов размерами 20 см и больше, появившихся в результате деятельности человека в космосе.

"Одной из основных задач центра является ведение Главного каталога космических объектов, предназначенного для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. У нас в каталоге свыше 18 тыс. объектов различного класса и назначения", - сказал он.

Лагутенко отметил, что по мере наращивания сил и средств этот показатель размерности будет сокращаться, что отвечает мировой тенденции на уменьшение габаритов спутников.

По словам офицера, перед центром не стоит задача наблюдения за потенциально опасными астероидами. "Здесь есть достаточно жесткое разграничение. Этими наблюдениями занимаются астрономы из Академии наук. Наша задача - контроль человеческой деятельности в околоземном космическом пространстве", - сказал он.

Космические эксперименты других стран

Российская система контроля космического пространства (СККП) отслеживает эксперименты в космосе, которые проводят другие страны, отметил полковник.

"Особое внимание специалисты Главного центра уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - сказал он по случаю отмечаемого 4 октября Дня Космических войск.

По его словам, "одна из задач Центра - определение целевого назначения иностранных космических аппаратов, контроль их полета и их сопровождение до момента прекращения их баллистического существования".

Другая задача Центра возникает при особо важных событиях, к которым относят разрушение космического объекта, когда появляется множество осколков. Эта задача заключается в определении не только факта, но и причины разрушения спутника, что актуально в условиях, когда уже четыре страны имеют противокосмические системы.

"В среднем в год происходят три-четыре ситуации разрушения космических объектов на орбите", - сказал Лагутенко. Офицер связал большинство из них с взрывом остатков топлива из-за нагревания объектов Солнцем.

Центр разведки космической обстановки

Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства СККП, находящиеся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.