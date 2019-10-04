Шойгу поздравил со 100-летием Управление коменданта охраны Минобороны

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил Управление коменданта охраны Минобороны РФ со 100-летием, пожелав военнослужащим дальнейших достижений на благо родины.

Самостоятельное структурное подразделение военной полиции - Управление коменданта охраны отмечает столетие 7 октября. Военнослужащие подразделения обеспечивают безопасность на всех мероприятиях с участием Верховного главнокомандующего и министра обороны РФ, а также визиты иностранных военных делегаций, крупные международные мероприятия и военные парады на Красной площади.

Поздравление министра обороны передал заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на торжественной церемонии в честь юбилейной даты, которая состоялось сегодня в Центральном театре российской армии.

"За эти годы управление прошло непростой путь развития, и его сотрудники всегда оставались образцом бдительности, компетентности и надежности <...> Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг", - говорится в поздравлении министра.

Он пожелал военнослужащим подразделения крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и достижений на благо Родины.

Миссия в Сирии

В свою очередь Евкуров подчеркнул особый профессионализм военнослужащих подразделения. "По форме и содержанию, по знаниям и компетенции во всех сферах Управление коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации - это высочайший уровень", - дал оценку работе подразделения заместитель министра.

По его словам, военнослужащие управления доказали это и в ходе операции по оказанию помощи сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом.

Евкуров подчеркнул, что во время вооруженного конфликта на территории Сирии военнослужащие Управления успешно выполняли боевые и специальные задачи по охране объектов ВС РФ, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.

Он пожелал подразделению продолжать славный путь и вручил ведомственные награды военнослужащим.