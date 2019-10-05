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В России создают системы защиты спутников от радиоэлектронного воздействия

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук отметил, что многое в этом направлении уже сделано

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Средства защиты спутников на орбите от радиоэлектронного воздействия разрабатывают в России. Об этом заявил в субботу в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Понимаем, что такая возможность [выведения спутников из строя радиоэлектронным воздействием], наверняка, рассматривается у наших вероятных противников, и работаем в этом направлении очень плотно, создавая системы защиты нашей орбитальной группировки от различного воздействия, в том числе радиоэлектронного", - сказал Нестечук в эфире "Эха Москвы".

Нестечук отметил закрытость тематики, но заверил, что "много в этом направлении сделано".

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