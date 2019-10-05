Более 15 тыс. человек поклонились главной иконе Вооруженных сил РФ в Новосибирске

ТАСС, 5 октября. Литургия в честь доставленной в Новосибирск иконы Спаса Нерукотворного, которая почитается как главная святыня Вооруженных сил РФ, прошла в субботу в кафедральном соборе Новосибирска. Ее посетили 15 тыс. человек. Об сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Свой путь икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в главном храме Вооруженных сил России, который строится в московском парке "Патриот". В течение года икону провезут по 120 городам России. Накануне ее привезли из Абакана в Новосибирск, где она пробудет пять дней.

"Более 15 тыс. человек поклонились главной иконе Вооруженных сил Российской Федерации Спас Нерукотворный в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска. Богослужение совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим", - сказали в пресс-службе. Литургию посетили командование и офицеры 41-й общевойской армии, курсанты Новосибирского высшего военно-командного училища, юнармейцы, местные жители и гости города.

Икону возят вместе с частицами мощей святых. Новосибирск - последний город ЦВО в маршруте православных святынь. Затем их передадут в Восточный военный округ.