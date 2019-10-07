Военные шести стран прибыли в Нижегородскую область на учения "Эшелон-2019"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские военные и их коллеги из пяти стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Нижегородскую область, где примут участие в учениях "Эшелон-2019". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенном в понедельник.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Нижегородскую область для участия в специальных учениях с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Эшелон-2019", - отмечается в сообщении.

Подразделениям предстоит отработать вопросы материально-технического обеспечения при подготовке и проведении совместной операции. Учения пройдут на полигоне Мулино под руководством замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги с 8 по 10 октября.

Специальные учения "Эшелон" наряду с учениями "Поиск-2019" и "Взаимодействие-2019" будут проводиться в рамках оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2019". Как уточнил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, общее количество участников совместных и специальных учений организации составляет около 10 тыс. человек, предполагается задействовать около 900 единиц вооружения и специальной техники.