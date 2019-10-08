Крупнейшие в этом году учения морской пехоты ТОФ прошли на Камчатке

ТАСС, 8 октября. Крупнейшие в 2019 году учения бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) завершились на Камчатке, к ним на различных этапах привлекались более 4 тыс. человек. Морпехи предотвратили высадку на побережье десанта условного противника и отработали захват "вражеского" аэродрома, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"В соответствии с планом боевой подготовки на Камчатке проведено двухстороннее бригадное тактическое учение с привлечением Приморского и Камчатского соединений морской пехоты, авиации и кораблей Тихоокеанского флота. Учение проходило на двух полигонах полуострова с 30 сентября и стало заключительным этапом межвидовой подготовки войск Тихоокеанского флота перед контрольной проверкой за летний период обучения. На различных этапах к нему привлекалось более 4 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц техники, 15 самолетов и вертолетов, а также боевые корабли и беспилотные летательные аппараты", - сообщила пресс-служба.

В ходе практических действий морские пехотинцы предотвратили высадку морского десанта на побережье Тихого океана, а военные из Приморья отработали десантирование из самолетов Ан-26, захват и удержание аэродрома условного противника.

В рамках учений состоялось три этапа боевой стрельбы. Для подавления целей в прибрежной акватории и на побережье применялись реактивные самоходные системы залпового огня "Град", танки Т-80БВ, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Нона". Во время учений активно применялась морская авиация: экипажи истребителей МиГ-31 отрабатывали пилотирование на малых и средних высотах в зонах высадки морского и воздушного десанта.

"Впервые для выполнения практических задач в условиях Камчатки на учении были применены транспортно-десантные вертолеты Ка-29, которые также впервые в этом регионе нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по целям на побережье Тихого океана. Для объективного контроля за действиями сил широко применялись беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост", - сообщила пресс-служба.

Действия сил координировались с наземных командных пунктов и пункта управления корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов". Теперь подразделения морской пехоты возвращаются в места постоянной дислокации.